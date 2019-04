Les Flames blanchissent l'Avalanche 4-0

Andrew Mangiapane a inscrit un but spectaculaire, Mike Smith a repoussé 26 tirs et les Flames de Calgary ont blanchi l'Avalanche du Colorado 4-0, jeudi, lors du match inaugural de leur série de premier tour dans l'Association de l'Ouest.

Il a fallu attendre 34:25 de jeu avant de voir un premier but, mais l'attente en a valu la peine.

Mangiapane a récupéré une rondelle libre et a foncé vers le filet. Il a fait preuve de patience et a contourné le défenseur Nikita Zadorov, a chuté sur ses genoux et a tiré du revers pour battre le gardien Philipp Grubauer.

Matthew Tkachuk a ajouté deux buts, dont un dans un filet désert, tandis que Mikael Backlund a aussi touché la cible pour les Flames, qui ont gagné un premier match de séries éliminatoires depuis le 5 mai 2015.

Smith a aussi brillé. Il a réussi deux arrêts importants tôt en deuxième période, alors que l'Avalanche était en avantage numérique. Il a d'abord volé Gabriel Landeskog avec la mitaine avant de mettre un peu de moutarde après avoir capté un lancer de Derick Brassard.

Les spectateurs ont scandé « Smitty, Smitty, Smitty », alors que le vétéran a réussi un premier blanchissage en séries éliminatoires depuis le 20 mai 2012, lors du quatrième match de la finale de l'Ouest entre les Coyotes de Phoenix et les Kings de Los Angeles. Les Coyotes avaient perdu le match suivant et il s'agissait de la dernière sortie de Smith en séries jusqu'à jeudi soir.

Grubauer a réalisé 28 arrêts devant le filet de l'Avalanche.