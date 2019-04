À 16 ans, il court dans le désert du Sahara

À 16 ans, le Britanno-Colombien Jack Davison est le plus jeune concurrent à participer au Marathon des sables au Maroc cette année. Cette traversée qui a débuté le 7 avril dans le désert du Sahara est souvent décrite comme étant la course à pied la plus difficile au monde.

Le Marathon des sables est une course épique de six étapes avec 254 kilomètres à parcourir sous un soleil de plomb et dans des conditions extrêmes. Si le jeune de Langley franchit la ligne d'arrivée, il deviendra l'un des plus jeunes participants à terminer l'événement en 34 ans d'histoire.

Jack Davison est le plus jeune concurrent à participer au Marathon des sables en 2019. Photo : Marathon Des Sables

Les coureurs du Marathon des sables doivent emporter avec eux leur propre nourriture ainsi que leur sac de couchage afin de camper dans le désert pendant la nuit, entre chaque étape.

CBC a pu contacter Jack Davison par courriel, alors qu’il venait juste d’arriver au terme de la quatrième étape, en 14 heures.

La course est incroyable et terrible à la fois. Jack Davison, participant au Marathon des Sables 2019

« J'ai couru environ 32, 33, 37 et 77 kilomètres ces derniers jours, dit-il, et ce qui nous attend demain c’est un marathon exténuant avec un tas de montagnes gigantesques ».

La mère de Jack Davison, Rhonda Janzen, a déclaré que son fils s’en tirait bien jusqu’à présent : « Le véritable défi est de savoir comment il peut faire en sorte que la tête continue. »

Elle précise également que le père de Jack Davison, Aaron Davison, participe également au Marathon des Sables pour tenter de remporter sa quatrième victoire.

Ampoules, hallucinations et coup de chaleur

Durant la journée, les températures peuvent atteindre 45 degrés Celsius, ce qui rend les ampoules, les coups de chaleur et les hallucinations tout autant un obstacle que la navigation dans les immenses dunes de sable mouvant.

Malgré son jeune âge, Jack Davison semble suffisamment qualifié et compétent pour cette épreuve redoutable.

Les coucurrents doivent franchir six étapes dans des conditions extrêmes. Photo : Cimbaly/MDS2019

Jack Davison est aussi un joueur de tennis qui s'est hissé à la 12e place du classement de la province chez les garçons de moins de 16 ans.

Son entraîneur de tennis, Larry Jurovich, ne doute pas que son élève a les compétences nécessaires pour compléter le Marathon des sables.

Ce que j'ai appris au sujet de Jack au fil des ans, c'est que si quelqu'un peut le faire, c'est lui. Larry Jurovich, entraîneur de tennis de Jack Davison

Avide d’aventure et de repousser les limites, Jack Davison n’est pas à sa première compétition de l'extrême puisqu’il a réussi deux demi-Marathons des sables de 125 km l’an dernier, aux îles Canaries et au Pérou.