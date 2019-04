Enfin une campagne satisfaisante pour Centraide Outaouais

Un texte de Maïka Lammequin

On est plus que satisfait. On est très heureux. Les campagnes des dernières années étaient difficiles. Chaque année, on travaillait très fort, mais cette année on très fiers , a dit la directrice générale de l’organisme, Nathalie Lepage.

La somme recueillie cette année est légèrement plus élevée que celle que l’an dernier, qui était de 3 548 767 $.

Au cours des dernières années, les cibles fixées par l’organisme n’ont cessé d’être revues à la baisse. Centraide Outaouais est passé d’un objectif de 6 600 000 $, en 2011, à 3 547 000 $, en 2018.

À lire aussi : Centraide Outaouais lance sa campagne 2018 sur fond d'aide aux sinistrés des tornades

Cette année, l’argent recueilli auprès des donateurs permettra d’aider 64 560 personnes vulnérables par le biais de 80 organismes.

De l'aide aux sinistrés des tornades

Centraide Outaouais a d’ailleurs souligné que, du montant total, 262 000 $ ont été amassés afin de venir en aide aux sinistrés des tornades survenus en septembre dernier. En début de campagne, l’organisme espérait que les dons recueillis puissent aider les victimes à plus long terme.

En temps de crise et toute l’année durant, les organismes offrent des services essentiels et de qualité , a expliqué le président de la campagne, Lawrence Cannon, dans un communiqué. Certaines régions sont dévitalisées, les services de proximité sont limités et on ne pourrait se passer de la contribution des organismes.

Centraide Outaouais, qui célèbre ce jeudi son 75e anniversaire, décidera des détails de la redistribution des dons le 25 mai.

Pour l’instant, la directrice générale souhaite savourer le résultat de cette année avant de se prononcer sur l’objectif de la prochaine campagne.