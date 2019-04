Québec octroie 10 M$ à Saguenay pour la décontamination de terrains

Saguenay obtient une subvention de 10 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec pour la décontamination et la mise à niveau de terrains.

Tout indique que le projet de revitalisation de l’ancienne usine de la Consol, à La Baie, obtiendra une partie de l’enveloppe.

L’aide financière sera versée dans le cadre du Plan Saint-Laurent, mis de l’avant par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans le but de créer des « zones d’innovation » aux quatre coins de la province.

Le gouvernement estime que la décontamination de terrains est impérative à la création de ces zones d’innovation, dont le but est d’augmenter les investissements québécois et étrangers et les exportations.

Lors du dépôt du budget le 21 mars, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé des crédits de 70 millions $ pour des projets à Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay.

Accepté par le comité exécutif

Les termes de la convention d’aide financière déposée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation ont été acceptés à l’unanimité par les membres du comité exécutif de Saguenay le 11 mars. Le procès-verbal de cette assemblée a été publié sur le site internet de la Ville jeudi.

Il n’a pas été possible d’obtenir plus de détails concernant les projets caressés par l’administration municipale. Le maire suppléant, Michel Potvin, n’était pas disponible pour commenter jeudi soir. Selon Cindy Girard, du cabinet de la mairesse Josée Néron, la Ville est en attente de plus d’informations de la part du gouvernement dans ce dossier.

Consol

Lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement de La Baie du 26 mars, le président, Éric Simard, a fait état de discussions tenues la veille avec le député de Dubuc, François Tremblay, au sujet de la revitalisation du terrain de la Consol.

La décontamination des actifs au-delà du critère C permettrait d’élargir l’éventail de possibilités pour un projet, mais nécessite des investissements importants.

Le président Simard a fait savoir que le gouvernement provincial était prêt à soutenir le projet. En entrevue à Radio-Canada le même jour, François Tremblay a rappelé que plusieurs millions de dollars ont été inclus au budget Girard pour soutenir des initiatives visant la décontamination