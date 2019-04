Joël Grenier reçoit un prix pour ses actions communautaires bénévoles

De métier, Joël Grenier est agriculteur. Si ses journées sont bien occupées dans la porcherie qu’il tient de ses parents, cela ne veut pas dire qu’il ne sait pas faire de la place pour les autres.

Il aime d’ailleurs faire découvrir son métier. « On invite les gens avec les journées portes ouvertes à la ferme avec la province. On aime montrer ce qu’on fait », explique-t-il.

Joël Grenier a ainsi le sens de la communauté chevillé au corps et n’hésite pas à aider les autres. Tant et si bien qu’il est pompier volontaire pour le quartier de Piney à la caserne de Woodridge.

« Quand tu es pompier volontaire, quand l’alarme sonne, tu lâches tout et tu y vas, reconnaît-il. On a nos entraînements deux fois par mois et tout le monde porte son propre pager ».

Il s’amuse d’ailleurs d’avoir rempli ses rêves de petit garçon entre les gros tracteurs et les camions de pompiers.

Pourtant, le goût des machines de Joël Grenier ne s’arrête pas là. « Mon frère et moi on a inventé le Saint-Labre 200. C'est une course de go-kart qu’on a commencée pour s’amuser, mais qui s’est développé en quelque chose de bien plus gros », raconte-t-il.

La course, qui entame sa 11e année, réunit des passionnées de mécanique.

« Ce sont des véhicules construits sur le site en 24 heures. On fournit les moteurs et tout ce dont tu as besoin sauf le châssis. Ensuite, le lendemain, il faut faire 200 tours de pistes dans le quartier de Saint-Labre avec ton véhicule », explique-t-il.

Il ajoute que la course remporte un franc succès. Cette année les 20 places disponibles ont été remplies en tout juste deux heures.

Lorsqu’on interroge Joël Grenier sur l’importance de ses activités autour de lui, il répond simplement qu’il « veut être le bien dans [sa] communauté. Si tout roule bien dans ta communauté, tout roule bien après. Saint-Labre c’est un petit village, mais on est capable de gérer les problèmes nous-même ».

Recevoir un prix pour ce qu’il lui semble naturel est pour Joël Grenier un immense honneur.

« Je ne m’y attendais pas. Souvent, tu fais des choses et tu ne penses pas que les gens le remarquent », conclut-il, la voix empreinte d’émotion.