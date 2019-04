Plusieurs nominations aux prix Numix pour Radio-Canada

Ces prix récompensent l’excellence des contenus numériques québécois.

Plusieurs finalistes sont des émissions ou reportages de Radio-Canada. L’équipe de RAD est finaliste dans la catégorie production linéaire — affaires publiques, magazine pour le programme RAD des élections Québec 2018 (Nouvelle fenêtre) .

Les balados Cavale et Histoires d’enquête : Chemin de croix d’ICI première avec la journaliste Anne Panasuk, sont finalistes dans la catégorie production linéaire — balado — créations documentaires, fiction ou expérimentales.

Plusieurs émissions d’ICI Tou.tv sont aussi finalistes comme L’âge adulte, Terreur 404 et En audition avec Simon. Les aventures du Pharmachien et Sexplora d’ICI Explora sont finalistes dans la catégorie production interactive, affaires publiques, magazine.

À l’occasion de son 10e anniversaire, le gala se tiendra à L'Olympia le 9 mai prochain. Durant la cérémonie, c’est plus de 26 prix regroupés dans 6 grandes catégories qui seront remis. Les membres du jury étaient sous la présidence de Steve Couture, cofondateur du studio de divertissement numérique Frima et coprésident de Go-Élan.

Lors des délibérations, j’ai été agréablement surpris par la qualité des projets et plus particulièrement par celle des développeurs de jeux québécois. Il y a quelques années, on ne voyait que peu de producteurs de chez nous et maintenant on fait des produits de calibre mondial. Nous sommes une industrie jeune, nous nous devons de fédérer et de nous unir pour faire des revendications au niveau du financement des projets originaux , a déclaré par voie de communiqué Steve Couture.

La soirée de remise des prix sera animée par l’humoriste Yannick De Martino, gagnant d'En route vers mon premier Gala Juste pour rire en 2011 et nommé révélation 2015 du premier gala ComediHa! Fest de Québec.

Cette année, le prix hommage sera attribué à Claire Dion, qui a occupé successivement les postes de conseillère à la scénarisation et de directrice à la création et à la production à l’Institut québécois du cinéma, à la SGCQ, la SOGIC, et à la SODEC.