Les collèges de professionnels de la santé sont invités à fusionner

Le ministre s’appuie sur un rapport remis jeudi par l’expert Harry Cayton, ancien directeur général de l’autorité des normes professionnelles du Royaume-Uni. Celui-ci recommande une réforme en profondeur de l’organisation des professions de santé en Colombie-Britannique.

Harry Cayton a trouvé qu’il y avait de grandes différences entre les collèges, dont le rôle est de réguler les professions réglementées de la santé. Par exemple, le Collège des chirurgiens-podologues ne compte que 78 membres alors que le Collège des infirmiers professionnels en a 55 000.

Or, plus le collège est petit, plus les frais de renouvellement de certification sont élevés. Ainsi, une sage-femme paye 2340 $ chaque année, alors qu'un infirmier doit débourser de 450 à 650 $ par an pour avoir le droit d'exercer sa profession. Cela se répercute sur les frais de santé des patients, dit M. Cayton.

À la remise du rapport, le ministre de la Santé a invité les collèges à fusionner leurs institutions, quand c’est nécessaire, et sur la base du volontariat.

Nous pouvons mieux faire dans un contexte où les soins se pratiquent maintenant en équipe. Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Harry Cayton recommande aussi que les commissions qui enquêtent sur un professionnel de santé en réponse à la plainte d’un patient soient indépendantes du conseil d’administration et que leur travail soit plus transparent.

Adrian Dix et le critique de l'opposition officielle à la Santé, Norm Letnick, ainsi que la députée verte Sonia Furstenau, ont convenu de travailler ensemble au sein d’un comité directeur pour proposer une réforme de la loi provinciale sur les professions de santé.