Des étudiants de l'UQO créent une délégation pour réintégrer les Jeux de la communication

L’UQOl'Université du Québec en Outaouais a été écartée des Jeux en 2016, après que des participants eurent distribué une liste de défis de nature sexuelle lors d’un événement en début d’année.

Maintenant, c’est tolérance zéro , a affirmé jeudi Li-Anne Thibert, l’une des trois personnes à la tête de la délégation qui souhaite représenter à nouveau l'institution outaouaise.

En tant que chefs, on a un contrat des délégués dans lequel on a mis une clause spécifique pour le type de comportement [problématique] [...]Si un délégué a un écart de comportement, c’est l’expulsion immédiate , a-t-elle précisé.

Cette mesure disciplinaire s’ajoute à une série de formations suivies auprès d’organismes comme le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l’Outaouais et Sans oui, c’est non, ajoute l’étudiante.

Définitivement, je pense qu’ils sont sur la bonne voie , a souligné la présidente du comité organisateur des Jeux en 2019, Marie-Philippe Leduc. Elle a côtoyé les chefs de la délégation de l’UQO cette année, car ils étaient à la compétition à titre d’observateurs.

Malgré les progrès des étudiants de l’Outaouais, Mme Leduc a rappelé que le bon comportement, ce n’est pas que durant la tenue des jeux en raison des nombreuses activités connexes que doivent tenir les délégations tout au long de l’année.

Une initiative soutenue

Les efforts de Mme Thibert et de ses collègues au chapitre de la sensibilisation leur ont valu un fort support et un encadrement du module des sciences sociales, de l’Université et des organismes universitaires , a indiqué la co-cheffe.

Selon Mme Leduc, la controverse de 2016 a eu des effets positifs à l'UQO et au sein d'autres établissements. Il y a maintenant une sensibilisation accrue qui est faite auprès de toutes les délégations , a-t-elle rapporté.