Possible projet hôtelier pour Normandin au Bas-Saint-Laurent

Normandin, qui compte 41 restaurants, opère déjà trois hôtels dans la région de Québec.

La direction projette construire cinq autres établissements de 60 à 80 chambres en Beauce, dans la grande région de Québec et au Bas-Saint-Laurent.

L'entreprise privée veut réaliser ses projets aux endroits où elle a déjà des restaurants.

Le restaurant de Rivière-du-Loup fait partie des nouveaux marchés où l'entreprise pourrait investir. Selon le président et chef de la direction du Groupe Normandin, Denis Pigeon, la construction d'un hôtel représente un investissement de 8 millions de dollars.

[Ça va être] quelque chose de plus in, de plus tendance, plus technologique. Au lieu d’avoir un comptoir de réception, c’est des bornes d’enregistrement. [...] On est capable, je pense, de développer un projet bien intéressant.

Denis Pigeon, président et chef de la direction du Groupe Normandin