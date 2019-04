Une nouvelle saison sans Helder Duarte

Président de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) depuis près de 10 ans, Paul Gariépy est bien placé pour savoir à quel point Helder Duarte était important pour le soccer dans la grande région de Québec. Mais même lui a été surpris de constater, après le décès de son ami, à quel point ce dernier en faisait beaucoup. Du développement du soccer dans les associations locales à l’organisation de tournois et de voyages, en passant par la supervision des programmes sport-études.

C’était un bourreau de travail qui était ici à 6h30 le matin et les fins de semaine , raconte-t-il­.

Recruté à l’ARSQ par Duarte, qu’il connaissait depuis 25 ans, Paul Gariépy ne cache pas que la mort de son « gros bras droit » l’a ébranlé. Autant d’un point de vue personnel que professionnel, il ne pouvait se préparer à perdre son complice.

Le lendemain de l’annonce de son décès, j’ai fait la tournée des employés, un après l’autre. On a pleuré, je ne peux pas vous le cacher, mais je pense que ça a rassuré toute le monde de voir qu’il y avait encore quelqu’un qui était là et qui tenait à garder l’unité.

Par respect pour Helder

Rapidement, toute l’équipe de l’ARSQ s’est entendue sur le fait que par respect pour Helder Duarte, il fallait s’assurer de faire vivre ses nombreux projets et comités.

La semaine suivant son décès, on a fait une réunion avec tous les employés. On avait un tableau avec toutes les tâches d’Helder à se séparer et tout le monde levait la main. Ça a été un grand élan de solidarité. On est une grosse famille ici, au fond. Quand il arrive quelque chose comme ça, tout le monde se serre les coudes.

Directeur général de l’ARSQ, Philippe Bernard n’était pour sa part en poste que depuis quelques jours lorsque Duarte a été emporté durant la nuit par une crise cardique. C’est ce dernier, ayant déjà entraîné sa fille, qui l’avait convaincu de venir relever un nouveau défi avec lui à l'ARSQ.

Le mercredi soir, j’avais une rencontre au Stade avec Helder et on s’est quitté sur une poignée de main vers 20h. Le lendemain, on devait se rejoindre à Charlesbourg pour une rencontre avec un partenaire, mais il ne s’est jamais présenté , relate le DG.

Lui qui devait s’occuper de l’aspect administratif avec Duarte comme « pilier » à ses côtés pour l’aspect technique, Philippe Bernard s’est plutôt retrouvé avec un travail « 2 en 1 ».

« Il était partout »

Helder touchait à tout, le soccer civil comme scolaire. Des tout-petits de 4-5 ans aux adultes. De Saint-Georges à Lac-Beauport en passant par La Malbaie et Pont-Rouge, il était partout.

Sans compter les contacts que Duarte semblait avoir partout dans le monde. Mais qu’à cela ne tienne, Bernard et son équipe se sont retroussés les manches.

Les comités qu'Helder avait mis sur pied étaient basés sur le développement des jeunes et du sport dans la région de Québec. Il faut que ça reste. Tout le monde a pris un peu plus de responsabilités pour que ça roule comme si de rien n’était. Un gars comme Helder, on va éventuellement remplacer son poste, mais le personnage, l’homme, ce n’est pas quelqu’un qu’on peut remplacer.

L’un des derniers projets sur lequel avait travaillé Duarte à l’ARSQ était la participation d’une équipe U11 de Québec au minimondial de soccer à Orvault, en France, du 19 au 21 avril. Pour honorer la mémoire du grand homme de soccer, l’ARSQ a décidé que tous les joueurs de la sélection régionale arboreront le même nom derrière leur gilet. Celui d’Helder Duarte.