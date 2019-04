Un des penseurs du Centre mère-enfant désespéré par la lenteur du projet

Un pédiatre retraité du CHUS se désole des longs délais dans le dossier du Centre mère-enfant de Sherbrooke. Le Dr Claude Lemoine trouve les reports des gouvernements « désespérants et démotivants ».

Lors de l’annonce de la création du Centre mère-enfant, en 2004, le Dr Claude Lemoine était directeur et chef du département de pédiatrie. Déjà à l’époque, les besoins dans le réseau de la santé sherbrookois étaient nombreux. Il fallait remettre aux normes du ministère [...] en termes d’espace, de façon d’être, de façon de faire , déplore l’ancien pédiatre.

Il rappelle qu’à ce moment, l’objectif était de déménager tout ce qui avait trait à la maternité et la pédiatrie dans un bâtiment extérieur pour permettre de faire de l’espace à la médecine adulte. La médecine adulte était en manque d’espace à l’époque et l’est toujours aujourd’hui, réitère Dr Lemoine.

C’est tout aussi pire, sinon pire je pense qu’en 2004. Dr Claude Lemoine, pédiatre retraité

Claude Lemoine n’aurait jamais pensé qu’en 2019, le projet en serait au stade actuel.

Les dépassements de coûts

La question des dépassements de coûts mise de l'avant par le gouvernement pour expliquer le nouvel appel d’offres et report de la réalisation du centre à 2024 ou 2025 laisse Claude Lemoine perplexe. Il souligne que depuis l’annonce faite à Sherbrooke, en 2004, le Centre universitaire de santé McGill et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal ont été construits avec des dépassements de coûts qui n’ont pas semblé choquer les gouvernements en place outre mesure. Ici, pour une clientèle qui n’a rien pour elle, dans un hôpital construit et qui a ouvert en 69. C’est désespérant, c’est démotivant, c’est déprimant , se désole le médecin à la retraite.

Le Dr Lemoine se demande combien toutes les esquisses et toutes les rencontres pour la création de ce Centre mère-enfant ont pu coûter. Il souligne aussi les nombreux donateurs qui ont manifesté leur intérêt dans le développement du nouveau centre, notamment Opération Enfant Soleil.

Ça devient difficile à comprendre, difficile à accepter, mais difficile à comprendre. Dr Claude Lemoine

Le Dr Lemoine conclut que c’est pour la clientèle qu’il est particulièrement déçu.