Plus de voyages dans le sud vendus cet hiver

Cuba, le Mexique et la République dominicaine sont les destinations les plus populaires auprès des voyageurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La saison hivernale se termine le 18 avril à l'aéroport de Bagotville et les prochains vols affichent « complet », comme l'explique Karen Tremblay, conseillère à l'agence Voyages Carpe Diem.

Si on recherche un forfait dernière minute, il va falloir se tourner soit vers Québec, soit vers Montréal. Karen Tremblay, Voyages Carpe Diem

Faire des achats de dernière minute ne s’avère plus la meilleure aubaine pour les voyageurs, selon les conseillers interrogés.

Il est maintenant plus avantageux de réserver au mois d'août ou septembre pour des départs de mars et même d'avril , affirme Gilles Morasse, conseiller à l'agence Voyage Paradis Saguenay.

La compagnie aérienne Sunwing offre des départs vers les « destinations soleil » depuis l'aéroport de Bagotville.

L'entreprise a d'ailleurs ajouté des dates aux calendriers depuis quelques années. La conjoncture actuelle l'empêche toutefois de prolonger la saison, même si la demande est présente.

Nos programmations sont toutes préparées avec un an d'avance, on n’a aucun avion disponible pour essayer de rallonger la saison de quelques vols, d'une semaine ou deux, car chacun de nos appareils est redirigé vers nos autres besoins. La situation avec les Boeing 737 et 800 MAX cloue aussi cinq de nos avions au sol , explique Sam Char, vice-président exécutif chez Sunwing.

Sunwing affiche une présence dans six aéroports du Québec, dont Bagotville.