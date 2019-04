L'Ontario octroie 2 M$ pour éradiquer la violence des rues d'Ottawa

La Ville d'Ottawa recevra un financement de 2 millions de dollars du gouvernement provincial cette année pour appuyer la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux bandes criminalisées.

Le chef du Service de police de la Ville d'Ottawa (SPO), Charles Bordeleau, a confirmé sur son compte Twitter que cette annonce n'est pas une surprise, puisque ce financement était prévu dans le budget 2019 du SPO.

M. Bordeleau, tout comme le maire d'Ottawa, s'est dit reconnaissant pour cette enveloppe.

En attribuant ce montant à Ottawa, le gouvernement de Doug Ford reconnaît que Toronto n'est pas la seule ville de l’Ontario aux prises avec une augmentation de la violence armée. En 2018, Ottawa a connu un nombre record de fusillades, 76 au total. Les policiers ont déclaré que la plupart d'entre elles sont liées à une bande criminalisée.

En décembre dernier, le maire Jim Watson avait fait pression sur la province pour obtenir plus de fonds pour aider la police à s’attaquer au problème.

Contrairement au financement de 25 millions de dollars sur quatre ans confirmé pour Toronto, rien ne semble garantir que cette aide financière pour la capitale sera maintenue après 2019.

Nous sommes confiants que ce montant sera mis à la disposition de la Ville d’Ottawa au cours des quatre prochaines années, comme ça a été annoncé pour la police de Toronto , a toutefois affirmé M. Watson par voie de communiqué.

Malgré ce financement, la Ville pourrait bien ressentir les compressions budgétaires ailleurs. Le budget du ministère des Affaires municipales et du Logement a notamment été réduit de 25 %.

Le conseil municipal devra également se pencher sur le cas de l'alcool sur son territoire. Les municipalités auront désormais le pouvoir de permettre la consommation de boissons alcoolisées dans les parcs et autres espaces publics.

Jim Watson satisfait du budget provincial

Le maire d'Ottawa s'est dit satisfait des choix effectués par le gouvernement progressiste-conservateur, notamment en raison de la confirmation du financement annoncé pour la deuxième phase du train léger, tel qu'annoncé le 22 mars dernier.

Le budget provincial d’aujourd’hui souligne la détermination de la province à réduire son déficit tout en maintenant ses principaux programmes et services. Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa

Rappelons que plus de 1,2 milliard de dollars seront investis pour ajouter 44 km de voies ferrées et 24 nouvelles stations. Ce montant permettra le prolongement de la Ligne de la Confédération vers l’est et de la Ligne Trillium vers le sud, avec une ligne secondaire qui desservira l’aéroport international Macdonald-Cartier.

Une enveloppe d'un montant qui reste à déterminer pour la construction d'un centre de traitement au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a également été confirmée.

Il n'y a pas de nouveau dans les dossiers du transfert de l’administration du Centre Jules-Léger et du financement de la nouvelle prison provinciale Ottawa-Carleton. Le financement pour l'élargissement de la route 17/174 dans l’Est ontarien ne semble pas non plus être dans les plans à court terme.

Avec des informations de CBC