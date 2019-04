Le budget 2019 érode des services essentiels, selon l’opposition

Le budget ontarien limite les dépenses, mais ne contient pas les compressions draconiennes que plusieurs craignaient. Les partis d'opposition estiment néanmoins que les plus vulnérables et la classe moyenne en ressortent perdants.

La chef de l’opposition officielle accuse le gouvernement de pénaliser les gens vulnérables, les étudiants et les enfants.

Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique, réagit au premier budget du gouvernement Ford. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Le gouvernement Ford réduit d’un milliard de dollars le financement du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et retranche trois quarts de milliard du financement de l’éducation supérieure au cours de l’exercice financier, déplore la chef Andrea Horwath.

Au lieu d’investir dans les services sur lesquels la population compte, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, Doug Ford leur coupe les vivres alors qu’ils ont désespérément besoin d’argent. Andrea Horwath, chef du NPD

Mme Horwath souligne aussi que le budget du ministère des Affaires autochtones sera réduit de moitié et que celui de l’Agriculture perdra le quart de son financement.

Le chef intérimaire du Parti libéral estime que le gouvernement réduit les programmes et services sur lesquels les familles ontariennes comptent le plus.

John Fraser, chef intérimaire du Parti libéral de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Il se concentre sur le tailgaiting, la bière et le vin dans les dépanneurs et les plaques d’immatriculation de vanité pour distraire du fait qu’il réduit ce dont les gens ont besoin en santé et en éducation. John Fraser, chef libéral