La diminution des services médicaux se prolonge à Dalhousie

Il ne sera possible de voir un médecin que deux jours par semaine au Centre de santé communautaire Saint-Joseph, annonce le Réseau de santé Vitalité. La clinique sans rendez-vous sera aussi fermée le samedi et le dimanche.

C’est le manque de ressources médicales qui force Vitalité à réduire son offre de services jusqu’à avis contraire , explique le réseau. Il y a trois semaines, Vitalité avait déjà annoncé une diminution des services à ce centre de santé jusqu’au 12 avril. La situation se prolonge donc.

En semaine, le Centre de santé communautaire Saint-Joseph sera toujours ouvert de 8 h à 20 h, mais un médecin ne sera disponible que le lundi et le mardi.

Le mercredi, jeudi et vendredi, les patients pourront voir une infirmière praticienne de 8 h à 16 h, et une infirmière immatriculée de 16 h à 20 h.

Il est à noter qu’un nombre limité de patients pourront être vus , avertit Vitalité.

La pénurie de ressources médicales nous touche à un point tel que nous n’avons pu couvrir certains jours de la semaine et les fins de semaine , écrit dans un communiqué le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, se dit extrêmement préoccupé par cette annonce, et rappelle que la clinique est « essentielle », puisqu’elle est fréquentée par les patients de l’est du Restigouche, de Tide Head près de Campbellton jusqu’à Belledune.

De 40 à 75 patients s’y présenteraient quotidiennement pour consulter un médecin, selon le maire.

Que faire s'il n'y a pas de médecin à la clinique?

Vitalité suggère de prendre rendez-vous auprès de son médecin de famille, de téléphoner à Télé-Soins pour recevoir des conseils d’une infirmière immatriculée, ou de se rendre à l’urgence. Pour la plupart des résidents de la région, l’urgence la plus proche est celle de Campbellton.

Le maire Normand Pelletier souligne que de diriger les patients vers l’urgence risque d’augmenter des temps d’attente déjà trop longs.

De plus, les médecins de famille de la région affichent complet pour la plupart, et n’acceptent plus de nouveaux patients, ajoute-t-il.