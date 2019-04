Le site d'injection supervisée pourrait être déplacé

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale étudie la possibilité de changer de terrain pour le futur site d'injection supervisée du quartier Saint-Roch.

Ce qui semblait une certitude lors d’une annonce faite en juin 2018 ne l’est plus. Le terrain identifié à l’angle des rues Sainte-Marguerite et Monseigneur-Gauvreau, que la Ville de Québec est prête à céder, n’est plus la seule option.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme avoir pris acte des commentaires formulés par les résidents et des entrepreneurs du quartier, l’été dernier, lors de deux rencontres publiques tenues quelques jours après l’annonce du terrain choisi.

Certains ont dit avoir l’impression que le projet de site d’injection supervisée (SIS) leur était enfoncé dans la gorge, que tout est était « canné » d’avance. Or le CIUSSS dit aujourd’hui faire ses devoirs.

Pas question de renoncer au projet sur lequel planche l’organisme Point de Repères et le CIUSSS depuis maintenant près de dix ans. Pas question non plus de quitter le quartier Saint-Roch.

Unanimité

Sans nommer les autres sites en analyse, le CIUSSS mentionne qu’il est essentiel de demeurer là où la majorité des usagers de drogue par injection se trouvent. Le nouveau site pourrait donc se situer non loin de la rue Dorchester, où on retrouve les locaux de Point de Repères.

Le CIUSSS dit poursuivre ses démarches auprès de Santé Canada en vue d’obtenir le permis lui permettant d’opérer le site. On assure que cette deuxième étape d’évaluation ne va pas entraîner de retard dans la réalisation du projet.

Le SIS fait par ailleurs l’unanimité au sein des autorités de la Ville de Québec. Le Service de police de la Ville de Québec, le maire Régis Labeaume, les organismes communautaires et le CIUSSS de la Capitale-Nationale sont tous convaincus des bienfaits d’un tel service dans la ville.

Plus de détails à venir