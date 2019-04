Une entreprise française ouvre un laboratoire en intelligence artificielle à Montréal

Axionable, une compagnie française qui est spécialiste des stratégies de données et d'intelligence artificielle (IA), va ouvrir un laboratoire de recherche à Montréal.

L’entreprise prévoit de créer une cinquantaine d’emplois dans le domaine d’ici les deux prochaines années. Le laboratoire sera entièrement consacré à la recherche appliquée et à l’exécution de projets d’IA.

« S’implanter à Montréal constituait pour nous une évidence. La métropole est devenue l’un des centres névralgiques les plus pointus dans le monde de la recherche en intelligence artificielle », a déclaré Gwendal Bihan, cofondateur et directeur général de l’entreprise, par voie de communiqué.

La compagnie précise qu’elle a déjà entamé des discussions avec différents partenaires montréalais et a entrepris des démarches pour recruter des employés, notamment des spécialistes en IA et en technologies de l’information et des communications.

Axionable a été fondée en 2016 à Paris par quatre experts provenant des domaines du conseil, du marketing digital et de la donnée. L’entreprise est spécialiste des stratégies de données et d’IA clés en main pour les entreprises.

Montréal International et Investissement Québec se disent heureux de l’arrivée de ce nouvel acteur en intelligence artificielle. « Les sociétés étrangères sont nombreuses à investir dans la région; l’équipe a accompagné, depuis deux ans, plus de 30 projets en IA, dont les investissements totalisent 500 millions de dollars », a souligné Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

D’ailleurs, Montréal a inauguré, en janvier dernier, l'Institut québécois de l'intelligence artificielle. L’immense complexe de 90 000 pieds carrés dans le secteur du Mile-Ex, aux portes de La Petite Italie, comprend des laboratoires et des installations pour la grande entreprise et pour une vingtaine de jeunes pousses, dont la moitié sont des entreprises étudiantes.