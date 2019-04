Des efforts pour réduire le nombre de seringues dans les rues de Winnipeg

L'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) assure faire tout son possible pour soutenir les groupes communautaires qui organisent des collectes de seringues abandonnées dans les rues de Winnipeg.

Selon la médecin hygiéniste pour l’ORSW, Joss Reimer, l'organisme de santé s’efforce constamment d'améliorer ses procédures en matière de récupération des seringues.

« Nous regardons par exemple où sont nos boîtes de dépôt en nous assurant qu’elles sont bien accessibles et dans des endroits où elles sont nécessaires. À l’occasion, nous les déplaçons en fonction des besoins », précise-t-elle.

Joss Reimer indique que l’ORSW a « des méthodes pour nettoyer ces seringues de façon sécuritaire et [a] de l'information disponible pour les gens qui voudraient les nettoyer eux-mêmes ».

« On conseille d’utiliser des contenants en plastique épais. Quelque chose de plus solide qu’une simple bouteille de soda, quelque chose comme une bouteille de détergent. Vous pouvez mettre les seringues dedans, puis bien fermer la bouteille en la scellant avec du ruban adhésif si vous le pouvez, avant de le jeter à la poubelle. Il faut juste vous assurer de ne pas toucher l’aiguille pendant tout ce temps », explique-t-elle.

Pourquoi distribuer des seringues

En 2018, deux millions de seringues ont été distribuées par l'ORSW, explique Joss Reimer. L’ORSW n’a pas de procédure pour calculer combien de seringues sont jetées en toute sécurité. Cependant, l'Office estime que seulement 1 à 2 % de ces seringues partent dans la nature.

Les services de donation de seringues, dit-elle, permettent aussi de lutter contre l'abandon de ces dernières. Joss Reimer explique que ces services créent un lien de confiance entre les utilisateurs et les services de santé. Cette relation permet de récupérer davantage de seringues.

Une dangerosité relative

La médecin hygiéniste insiste par ailleurs sur la faible dangerosité des seringues présentes dans la rue.

« Le risque d’infection d’une seringue retrouvée dans la rue est très faible, proche de zéro. Hors du corps humain, les bactéries ne survivent pas très longtemps. Si elles sont restées dans la neige tout l’hiver, il y a peu de risque d’infection », affirme-t-elle, tout en rappelant qu’il faut toutefois rester prudent dans leur manipulation.

Un effort de nettoyage communautaire

Selon certains groupes communautaires, le nombre de seringues dans la rue reste considérable.

Denzel Constant s'attelle à nettoyer la rue Furby dans le quartier West End de Winnipeg.

« J’ai déjà ramassé de 50 à 70 seringues dans un seul bloc, affirme-t-il. J’ai l'impression que mon quartier est envahi par les toxicomanes. »

La patrouille communautaire Bear Clan indique pour sa part avoir collecté près de 20 000 seringues cette année, au rythme d'environ 300 par jour.

« On entend qu’il y a de plus en plus de seringues dans les rues. Il est difficile de savoir si cela est effectivement le cas ou si cela est dû à davantage de sensibilisation de la part des résidents », nuance Joss Reimer.

Selon elle, l'apparition des seringues à la fonte de la neige donne l'impression qu'il y en a en plus grand nombre, comme c'est le cas d’autres déchets.