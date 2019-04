Le Fury d'Ottawa déjà à la recherche de buts pour son prochain match

L'équipe n'a pas été en mesure de marquer à domicile samedi dernier lors d'une dure défaite de 3-0 face au Nashville SC. Pourtant, le Fury a été en contrôle du ballon pendant la majeure partie de la rencontre, 65 % du temps pour être plus précis, mais n'a obtenu que 4 tirs contre 16 pour son adversaire.

Je crois que l'équipe a une belle possession de balle, mais il faut être plus incisif devant le but. Il faut créer des chances de marquer et compter des buts tout simplement. Nous voulons contrôler le ballon et le jeu, mais ce n'est pas seulement une question de possession , mentionne l'entraîneur Nikola Popovic.

Le dirigeant du Fury tente toujours d'implanter son système de jeu, très exigeant selon ses propres termes, basé sur la possession du ballon et la rapidité. Il faut maintenant terminer le travail devant le filet et le Fury a travaillé sur cet aspect du jeu toute la semaine.

Le défenseur Jérémie Gagnon-Laparé lors du match d'ouverture à domicile face à Nashville Photo : Courtoisie - Steve Kingsman Freestyle Photography

L'objectif de nos entraînements [cette semaine] était d'améliorer cet aspect du jeu. Nous voulons créer ces chances et trouver les espaces. En tirant plus, nous compterons des buts. Les exercices se sont bien déroulés. Il faut maintenant reproduire cela dans le match , souligne Popovic.

Les joueurs sont les premiers à se blâmer pour le manque de finition lors de la défaite contre Nashville. [Les attaquants] sentent un peu la pression, parce qu'on joue bien et on ne gagne pas , affirme l'attaquant Christiano François, toujours à la recherche de son premier but cette saison.

L'attaquant Christiano François tente de se créer de l'espace pendant un match contre Nashville SC Photo : Crédit - Steve Kingsman Freestyle photography

On travaille beaucoup à créer de la connexion entre les joueurs et on travaille près du but. Je pense que ce sera mieux pour le prochain match. Christiano François, attaquant

Personne dans l'équipe ne veut revivre le même scénario samedi contre Loudoun, un club affilié au DC United.

Cette fois-ci, ce sera différent, parce qu'on va essayer plus de jouer directement. On ne va pas essayer de faire 30 ou 40 passes pour aller marquer. Dès qu'on voit l'opportunité d'y aller, on va forcer. C'est la différence par rapport au dernier match, durant lequel on a eu la possession, mais pas la pénétration pour aller faire mal à l'équipe , explique Mour Samb, qui devrait obtenir son premier départ avec le Fury.

La formation a encore eu une semaine de préparation étrange cette semaine. L'entraînement de mardi a été annulé en raison de la neige qui s'abattait sur la capitale. Les joueurs n'auront donc eu que trois séances d'entraînement complètes en vue du prochain match, samedi, à 14 h à la Place TD.