Commotions cérébrales : la LHJMQ et un expert prennent leur distance du projet de loi d’Enrico Ciccone

En déposant son projet de loi sur les commotions cérébrales chez les jeunes jeudi, le député libéral Enrico Ciccone a indiqué dans son communiqué de presse que sa « démarche est approuvée par des experts et collaborateurs ». Or, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et le médecin, qui y sont cités, affirment qu'ils n'avaient pas consenti à un tel appui.

Dans le but d’éviter que des commotions cérébrales aggravent l’état de santé d’un jeune, M. Ciccone propose dans son projet de loi l’instauration d’un registre Passe-Sports. Cet outil permettrait de colliger les informations chez les moins de 18 ans ayant subi une commotion et de les protéger d’un retour au jeu trop rapide.

La directrice des services aux joueurs de la LHJMQ, Natacha Llorens, s’est dite « surprise » de voir son nom mentionné en approbation au registre. « On attendait d’avoir plus de détails », explique-t-elle. Loin de s’opposer à l’idée d’en faire plus pour contrer le phénomène, la LHJMQ souhaite d’abord analyser la proposition. « On devait s’en reparler », précise Mme Llorens.

Je trouvais ça intéressant que quelqu’un se penche sur la question. Nous, on a eu beaucoup de joueurs dans notre ligue et on ne savait pas qu’ils avaient eu une commotion cérébrale. J’attendais d’avoir les détails. Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs de la LHJMQ

La seconde personne mentionnée dans le communiqué de presse, le neuropsychologue Dave Ellemberg, se garde d’appuyer la pièce législative tout en admettant que l’idée soit « intéressante ». « On utilise mon nom et mon expertise sans que je l’aie lu, se désole-t-il. Je ne connais rien du projet de loi, donc je ne peux pas l’approuver. »

Sa dernière discussion avec Enrico Ciccone remonte à il y a deux mois. Le Dr Ellemberg lui aurait alors fait part de « certaines réserves », dont la suivante : « Au niveau médico-légal, je pense que son projet de loi est impossible. » Et si les informations devaient demeurer très restreintes pour des raisons légales, « dans quelle optique ces informations seraient utiles? » se demande-t-il.

Précisions de l’entourage d’Enrico Ciccone

L’attachée de presse de l’aile parlementaire libérale, Marie-Pier Richard, indique qu’Enrico Ciccone « n’a jamais dit qu’ils [Mme Llorens et M. Ellemberg] appuyaient le projet de loi, mais qu’ils appuyaient son intention ».

D'autant plus que Mme Llorens et M. Ellemberg ne sont pas censés connaître le contenu du projet de loi, dont le dévoilement constituerait un outrage au Parlement.

Étant donné que ce texte provient de l’opposition, il y a d’ailleurs peu de chance que le leader en chambre du gouvernement l’appelle. « S’il [le projet de loi] est appelé [par le président de l'Assemblée nationale], on le bonifiera en conséquence », ajoute Mme Richard.

En conférence de presse, M. Ciccone a déclaré à propos des limites de son projet de loi : « Il faut comprendre que, si on veut avancer, il faut avancer un petit pas à la fois. C’est ce que j’ai appris depuis mon entrée à l’Assemblée nationale. »

Il ne fait pas de doute que Mme Llorens et M. Ellemberg auraient préféré qu’il procède plus lentement encore.