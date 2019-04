Des élèves québécois en visite à London dans le cadre d'un échange

Une vingtaine d'élèves du Québec sont arrivés en fin d'après-midi jeudi en Ontario dans le cadre d'un échange organisé par l'Association canadienne d'éducation de langue française. Il s'agit d'un jumelage entre l'École de La Baie au Saguenay et l'Académie de la Tamise de London.

C'est donc au tour d'une vingtaine de Québécois de venir visiter leurs camarades franco-ontariens deux semaines après le voyage de ces derniers dans la région du Saguenay au Québec. Dans cette seconde et dernière partie du volet du voyage-échange, les élèves de 11 ans seront hébergés chez les parents des élèves chez qui ils avaient séjourné au Québec.

Ils auront droit à une série d'activités éducatives, sportives et récréatives durant leur séjour d'une semaine à London : visite du Musée de London, match de soccer au Centre BMO de London, cinéma et improvisation, cours de cuisine et ateliers de chimie à l'Université Western, de même qu'une sortie à Toronto.

La directrice de l'Académie de la Tamise, Roula Mahfouz, leur souhaite la bienvenue.

Je leur souhaite un très beau séjour dans nos familles et parmi nous et qu'ils ramènent de très belles expériences à partager avec leur famille. Ce qu'on voulait vraiment pour ces élèves, c'est de leur faire découvrir l'étendue de notre francophonie à travers d'autres élèves de leur âge , dit-elle

L'enseignant Donald Cyr de l'Académie de la Tamise est impatient de les rencontrer.

J'ai hâte de voir la réaction des élèves québécois quand ils arriveront dans un milieu minoritaire francophone. Ils réaliseront que ce n'est pas facile de s'exprimer dans sa langue première. Donald Cyr, enseignant de l'Académie de la Tamise

À l'issue de leur séjour au Québec en mars , M. Cyr avait déjà remarqué que plusieurs élèves désiraient faire plus d'efforts pour parler en français à l'école et que ce voyage a développé une fierté chez les jeunes .

Ce programme d'échange permet aux élèves de s'ouvrir aux diverses réalités francophones du pays, de valoriser leur langue et leur culture par l'intermédiaire d'activités éducatives, linguistiques et culturelles. Il est financé par le ministère du Patrimoine canadien et le ministère de l'Éducation du Québec.

La coordonnatrice des échanges francophones au sein de l'Association, Amélie Bolduc, ajoute que cette expérience permet depuis 30 ans aux élèves et aux enseignants de découvrir un milieu francophone différent et de développer une compréhension des réalités francophones en milieu minoritaire au Canada .

Mme Bolduc ajoute que les jeunes ont aussi l'occasion de tisser des liens d'amitié entre eux, jusque dans leur vie d'adulte parfois.