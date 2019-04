Gaétan Lelièvre ambassadeur du fonds pour la Société Alzheimer

M. Lelièvre dit connaître les impacts de cette maladie qui frappe sa mère depuis quelques années et d'autres personnes de son entourage.

M. Lelièvre voudrait atteindre un million de dollars.

Si on peut aller chercher, disons qu'on imagine que le fonds pourrait atteindre, disons un jour un million de dollars, si on reçoit par exemple un certain pourcentage, disons 4 % de rendement sur nos placements, ça nous donne 40 000 $ dollars de plus par année pour ajouter au budget de fonctionnement de l'organisme , calcule l’ex-député. L'idée, c'est d'avoir le fonds le plus élevé possible pour avoir le plus de ristournes annuelles. Ces ristournes-là vont aller dans le fonctionnement de l'organisme parce que les besoins sont extrêmement grandissants.

Le siège social de la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine est situé à Bonaventure. Photo : Radio-Canada

Ce fonds est administré par la Fondation communautaire Gaspésie—Les-Îles qui dispose d'un actif de 13 millions de dollars et distribue annuellement 450 000 $ à 79 fonds régionaux.

Le nouveau fonds permettra à la Société Alzheimer de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. L'organisme dit venir en aide à 245 personnes atteintes de la maladie et soutenir 400 proches aidants, mais au total ce sont plus de 2000 personnes qui souffrent de pertes cognitives dans la région.

Le lancement officiel du fonds aura lieu le 5 octobre prochain lors d'un souper-bénéfice à New Richmond.

La Société Alzheimer Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine dispose d'un budget de 650 000 $. Elle compte quinze employés et gère huit points de services dans la région.

Au Québec, 141 000 Québécois sont atteints de la maladie d'Alzheimer et selon les prévisions, ce chiffre doublera d'ici 2025.

Avec les informations de Pierre Cotton