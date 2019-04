Le spécialiste en photographie Lozeau devient ontarien

Le magasin spécialisé en photographie Lozeau, ouvert en 1927, passe à des intérêts ontariens. La famille Lozeau, qui a toujours été propriétaire de l'entreprise, affirme qu'elle n'avait plus les moyens de continuer à la faire prospérer.

C’est l'entreprise familiale ontarienne Henry’s qui s’en est portée acquéreur. On ne connaît pas le montant de la transaction.

Lozeau est une institution dans le monde de la photographie et de la vidéo. On y trouve aussi des drones, ainsi que de l’équipement comme des sacs ou du matériel d’éclairage.

« Nous avons vendu pour assurer la pérennité de l’entreprise, assurer aussi les emplois et l’expansion ainsi que pour pouvoir faire face à la compétition, autant en magasin que pour la vente en ligne », a expliqué Manon Lozeau-Simard, vice-présidente de l’entreprise et une des quatre actionnaires, avec ses parents et son frère.

Mme Lozeau-Simard a précisé que les 125 emplois de la boîte seront préservés.

« Lozeau a 92 ans, on s’est souvent fait approcher [pour vendre], mais nous n’étions pas intéressés. Henry’s a un ADN similaire au nôtre, et on s’est dit qu’on pourrait faire partie d’une belle grande équipe », a ajouté la désormais ex-propriétaire de l’entreprise.

Le siège social de Henry’s est situé à Toronto. L’entreprise familiale existe depuis 1909 et ne comptait qu’un magasin jusqu’en 1992. On en recense aujourd’hui plus d’une vingtaine, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse.