L'entreprise sherbrookoise FilSpec en Belgique

Le but en s'implantant en Europe est notamment d'explorer le marché et de faire du réseautage. On s'en vient chercher des alliés. On a trouvé une synergie ici en Belgique qui est vraiment compatible avec la nôtre , explique Dominique Quintal, vice-président ventes et marketing chez FilSpec.

Le développement de l'entreprise est limité, à Sherbrooke, à cause du manque de main-d'oeuvre. En ce moment, de 20 à 25 postes sont ouverts. On a besoin d'aide. On est en grande campagne de recrutement. On pourrait en faire plus , assure M. Quintal.

La Belgique a été choisie puisque depuis les 20 dernières années, le pays connaît une progression dans le textile technique de 20 à 48 %. Du même coup, l'offre de fils a baissé de 20 à 5 %.

En même temps qu'ils développent des textiles techniques, des tissus, ils ne font plus de fils , ajoute Dominique Quintal.

La porte est grande ouverte, parce qu'ils ont besoin de spécialistes, de développeurs et d'innovateurs dans le fil pour alimenter leurs innovations dans le textile. Dominique Quintal, vice-président ventes et marketing chez FilSpec

D'ici les deux prochaines années, FilSpec s'implantera en Colombie, en Turquie et au Japon.