Un hockeyeur survit à deux arrêts cardiorespiratoires grâce aux ambulanciers

Deux jeunes ambulanciers gaspésiens ont réussi à ranimer un homme en arrêt cardiorespiratoire samedi dernier, à l'aréna de Murdochville. Même si Alexandre Auclair et Kim Pelletier disent n'avoir fait que leur travail, leur calme et leur rapidité ont permis de sauver la vie de ce père de famille.

Kim Pelletier était présente à l’aréna lorsqu’on lui a demandé d’intervenir pour un joueur de hockey en difficulté, dans le vestiaire. Elle a appelé Alexandre Auclair, qui se trouvait à la caserne, puis a ensuite appelé le 911.

En attendant son collègue, l’ambulancière avait entamé le protocole d’intervention pour que tout soit prêt.

L’homme voulait s’en aller, il voulait se rendre à l’hôpital , raconte Kim Pelletier. Comme il se trouvait en détresse respiratoire, le temps lui paraissait très long. Il a fallu le convaincre de rester calme et les gens de sa famille m’ont aidée. Ils sont restés calmes eux-mêmes et m’ont laissé travailler.

Alexandre Auclair était donc très attendu. Quand je suis arrivé, j’ai tout de suite été accueilli , se souvient-il. On a pu rentrer la civière, le moniteur et le défibrillateur. Kim avait fait tout ce qu’il fallait. On a pu évacuer le patient rapidement.

Deux arrêts cardiorespiratoires sont survenus

Un premier est arrivé à peine deux minutes après que la civière a été montée à bord de l’ambulance. J’ai dit à Alexandre qu’il pouvait aller en avant pour prendre le volant , se rappelle l’ambulancière.

Le patient a dit qu’il ne se sentait pas bien, qu’il se sentait partir. Je l’ai vu devenir inconscient. Il n’avait plus de pouls. Alors, j’ai dit à Alexandre de revenir en arrière. Kim Pelletier, ambulancière

Alexandre Auclair n’en était pas à sa première réanimation.

Quand ça arrive , dit-il, on n’a que quelques minutes, même [quelques] secondes. Le cœur part en fibrillation ventriculaire et il faut administrer un choc de défibrillation. Si on ne fait rien, le cœur tombe en asystolie et à ce moment, il n’y a plus rien à faire.

C’était mon premier arrêt en carrière , mentionne pour sa part Kim Pelletier. Alexandre a bien géré la situation avec son calme.

Le patient a été ensuite transporté au CLSC. Quelques minutes après son arrivée, il a fait un deuxième arrêt cardiorespiratoire, mais cette fois il avait été pris en charge très rapidement par le médecin et le personnel infirmier et il a survécu.

Kim dit être certaine que sa présence a fait la différence. En temps normal, avec nos horaires de faction, le délai aurait été plus long , indique-t-elle.

Le patient a subi une opération et est revenu à l’hôpital de Gaspé. Il n’a eu aucune séquelle au niveau du cerveau. Il a été très chanceux , disent ses deux sauveteurs.

Kim Pelletier n’est ambulancière que depuis le mois de juin.