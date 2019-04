Trois-Pistoles aura sa Maison Martin-Matte

La construction de la maison Martin-Matte à Trois-Pistoles est maintenant confirmée. Après 5 ans de travail, il ne reste que quelques détails à régler et les instigateurs du projet confirment que les travaux débuteront ce printemps.

La résidence, qui accueillera des personnes aux prises avec différents handicaps, comprendra 14 logements communautaires. Différents services seront également offerts dans les aires de vie commune.

Pour la chargée de projet à l'organisme l'Éveil des Basques, Josée Gagnon, la réalisation de cette maison permettra de répondre à un besoin dans la communauté. Tous les logements ont déjà trouvé preneur et une quarantaine de personnes se retrouvent actuellement sur une liste d'attente.

Ce qu'on offrira aux résidents c'est du confort et de la sécurité. Josée Gagnon, chargée de projet pour la Maison Martin-Matte

Toujours selon Josée Gagnon, le projet évalué à un peu plus de trois millions de dollars n'aurait pu se réaliser sans l'aide financière et technique des résidents de la région des Basques et de nombreux autres organismes.

Au cours de la dernière année, plus de 600 000 $ ont été amassés dans la communauté pour aider à la réalisation de ce projet.

Rappelons que les initiateurs du projet de la Maison Martin-Matte avaient dû réévaluer leur projet après un premier appel d'offres en juin. À ce moment, les soumissions avaient été jugées trop élevées.