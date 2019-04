Guylaine Tanguay animera une émission de télévision sur le country

Une nouvelle émission de télévision consacrée à la musique country verra le jour sur les ondes d'ICI Télé et ICI ARTV, animée par la chanteuse Guylaine Tanguay. Le titre provisoire est Simplement country.

L’émission sera enregistrée devant public au théâtre Alderney Landing à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle émission de variétés de 12 épisodes de 60 minutes accueillera des artistes country de tous les coins du Québec et du Canada.

Évidemment, l’animatrice se permettra aussi de chanter, puisque c’est son métier. On pourra aussi y voir des prestations, des duos parfois improbables, des chansons connues et moins connues et des entrevues.