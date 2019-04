50 000 comprimés de métamphétamine saisis par les policiers

Plus de 50 000 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du cannabis et des champignons magiques ont été saisis lors de sept perquisitions menées dans quatre résidences et trois véhicules.

Les agents ont aussi mis la main sur 30 000 $ en argent.

Trois personnes, âgées de 28 à 33 ans, ont été arrêtées et devraient comparaître sous des accusations de trafic de stupéfiants.

Le porte-parole régional de la SQ, Hugues Beaulieu, indique que la collaboration du public a aidé les policiers dans cette frappe.