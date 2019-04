La voix du futur

Les assistants vocaux se répandent dans les foyers. Alexa, Siri et l'assistant Google surfent sur une popularité grandissante, présente Joël Auchu de l'agence de publicité lg2.

« 12% des québécois ont adopté les assistants vocaux en un an. Si ça semble peu, c’est beaucoup plus que le taux d’adoption des tablettes (6%) et Netflix (3%) ».

Et la tendance ne semble pas près de diminuer. « Il y a 500 millions d’appareils équipés de Google Assistant de plus qui ont été mis sur le marché dans la dernière année », indique-t-il.

Les marques sont nombreuses à vouloir se lancer dans les applications vocales, même s’il y en a relativement peu qui l’ont fait jusqu’à maintenant. Et pas toujours avec le succès escompté. « Skyrim a fait une version du jeu pour le Amazon Echo. Ils ont fait un gros splash marketing, mais c’était à usage unique. Le joueur y va une fois et n’y revient plus, l’application ne donne pas envie d’y retourner à nouveau », donne-t-il en exemple.

À l’inverse, d’autres ont adopté une stratégie qui permet un plus haut taux de rétention des consommateurs. Tide, par exemple, a créé une application pour assistants vocaux qui répond à de simples questions de lavage : comment enlever une tache d’herbe ? De vin ?

Une aide à domicile

« Pour l’instant, les gens se servent des assistants vocaux pour des tâches simples et redondantes. 60% s’en servent pour des recherches sur Internet, 50% pour la météo, 41% pour faire jouer de la musique et 28% pour mettre une alarme », explique-t-il.

Pour rejoindre les consommateurs, les applications doivent être simples et utiles, et permettre aux utilisateurs de pouvoir se servir de leur assistant alors qu’ils sont occupés à une tâche.

Obtenir des directives, apprendre une recette, les applications doivent permettre de faire gagner du temps, à l’image d’un assistant personnel. Et leur usage est aussi personnel. Majoritairement, les assistants vocaux sont utilisés à domicile ou dans la voiture.

« Les gens hésitent beaucoup à utiliser Alexa en public », dit M. Auchu.

Avec l’avancement de la technologie et des assistants qui se rapprochent beaucoup plus d’un mode conversationnel qui rappelle l’humain, les applications vocales risquent de pousser comme des champignons dans les prochaines années, souligne-t-il, indiquant que le futur ne sera plus sur nos écrans, mais dans nos oreilles.