Les pêcheurs de hareng tenus à quai, en attente du plan de pêche

Des pêcheurs de hareng gaspésiens attendent toujours le feu vert de Pêches et Océans Canada pour lancer leur courte saison. Il y a urgence pour eux puisque la saison, qui commence normalement le 1er avril, ne dure que trois semaines et ne peut pas être reportée. Les impacts de ce retard se feront aussi sentir chez les pêcheurs de homard.

La situation est très angoissante pour la douzaine de pêcheurs touchés, à Chandler et dans les environs, parce qu’il est impossible de reporter la saison. C’est que les harengs poursuivent leur route vers l'ouest, dans la baie des Chaleurs, après les premières semaines d'avril.

On ne peut pas repousser, ça commence le 1er avril et ça finit à la fin avril. Norbert Duguay, pêcheur de hareng

Pour ces pêcheurs, qui dépendent essentiellement de cette espèce, les pertes financières sont déjà importantes.

À la dernière semaine d'avril, aussitôt que la pêche au homard aura commencé et que les crabiers seront au large, on n'aura plus de place pour pêcher , ajoute le pêcheur.

Bateau d'un pêcheur de hareng Photo : Radio-Canada

Par exemple, le gagne-pain d’Éric et de Norbert Duguay dépend essentiellement de la pêche au hareng et au maquereau.

Ça commence à être urgent. Ça fait dix jours de pêche sur trois semaines. Ça donne environ le quart de la pêche qui est finie pour nous autres cette année. Norbert Duguay, pêcheur de hareng

Le pêcheur Éric Duguay Photo : Radio-Canada

Pour eux, il serait difficile de perdre la pêche au hareng. Leurs prises servent à la fois aux pêcheurs de homard, qui s'en servent comme appât, et aux poissonneries du coin, qui ont développé un marché pour la région. C'est à peu près entre 20 000 et 30 000 livres, pour un total entre 15 000 $ et 20 000 $ , précise Éric Duguay.

Bateau de pêche au hareng quittant le port. Photo : Radio-Canada

Ce retard obligera les pêcheurs de homard du coin à acheter davantage de maquereaux et de harengs de l'étranger comme appâts, ce qui fera augmenter les prix de façon importante, selon les pêcheurs touchés.

Il n'y a pas trop de pêcheurs qui se plaignent parce que la pêche au homard va bien, mais si la pêche au homard revenait à ce qu'elle était en 2010-2011, avec le prix pour les appâts qu'on a aujourd'hui, il y aurait une crise c'est certain , estime David Huard, pêcheur de Newport.

On compte une trentaine de pêcheurs de hareng en Gaspésie. Les autres se trouvent dans la baie des Chaleurs. L'an passé, ils en ont débarqué pour 213 tonnes sur les quais gaspésiens.

Pêches et Océans Canada dit ne pas être en mesure de commenter pour le moment.

D’après le reportage de Martin Toulgoat