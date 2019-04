3,4 M$ pour stimuler le développement économique de la région de Timmins–Baie James

Mélanie Joly a annoncé un investissement de 3,4 millions de dollars pour appuyer 13 initiatives de la région de Timmins–Baie James, dans le but de favoriser le développement économique durable des collectivités.

Je suis fière de l’investissement effectué par notre gouvernement pour aider à relier les collectivités des Premières Nations […] ainsi que de nos nombreux autres projets dans la région qui visent à créer des emplois et soutenir les entreprises et les entrepreneurs locaux , a déclaré Mme Joly.

Nous reconnaissons les besoins uniques en leur genre du Nord ontarien et nous prenons des mesures pour diversifier et faire croître l’économie afin d’améliorer la qualité de vie des familles qui vivent et travaillent dans la région.

La part du lion, soit plus d’un million de dollars, sera versée à la Ville de Kirkland Lake, pour quatre projets différents.

Le financement servira à étendre les services municipaux à la zone industrielle, ce qui permettra d’accroître les activités minières de l'entreprise Kirkland Lake Gold.

Selon le communiqué de presse, l’investissement devrait prolonger la durée de vie de la mine de 15 à 25 ans et créer 450 emplois pour la classe moyenne .

Les récipiendaires Ville de Kirkland Lake (4 initiatives) – Total de 1 292 817 $

Conseil de Mushkegowuk – 750 000 $

Le canton de Black River–Matheson – 439 058 $

Corporation du développement économique de Timmins – 419 000 $

Première Nation de Wahgoshig – 279 000 $

Ville de Cochrane (2 initiatives) – Total de 133 000 $

Centre multiculturel de North Bay et du district – 31 500 $

Société de développement communautaire Kirkland et District – 31 500 $

Materials Joining Innovation Centre (MaJIC) – 31 500 $

Le Conseil de Mushkegowuk a reçu 750 000 $ pour financer une étude sur la viabilité de la construction et du maintien d’une route toutes saisons, qui relierait les Premières Nations d’Attawapiskat, de Kashechewan, de Fort Albany et de Moose Cree à la route 11.

Actuellement, seule la route d’hiver Wetum relie les communautés autochtones le long de la baie James à la Transcanadienne.