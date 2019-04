Une franco-manitobaine finaliste au concours « Ma thèse en 180 secondes »

Cette épreuve d'éloquence scientifique, qui a vu le jour en 2014, permet à des doctorants et jeunes chercheurs de présenter en trois minutes seulement leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane.

La thèse de Mme St-Hilaire porte sur les relations entre les humains et les objets humanoïdes, particulièrement les poupées « reborn ». Ces dernières sont des poupons hyperréalistes en vinyle ou en silicone conçus à l'intention des adultes.

Je voulais comprendre. [Les poupées] sont tellement réalistes que c'est dérangeant. C’est une inquiétante étrangeté. C'est donc devenu mon sujet de thèse. Émilie St-Hilaire, doctorante en humanités à l'Université Concordia

Mme St-Hilaire propose deux perspectives pour mieux comprendre le rôle que jouent ces poupées : « D'un côté, c'est comme un jouet de haut calibre artistique. C'est un objet de valeur pour les collectionneurs. Mais il y a aussi un côté thérapeutique ».

« Même à Winnipeg, il y a [le centre de soins] Actionmarguerite qui utilise ces poupées comme thérapie pour ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou de démence », affirme-t-elle.

Un contre-la-montre des plus chargés

La doctorante en humanités dit avoir hâte de participer à MT180 et de présenter ses années de recherche au grand public. Toutefois, les règles du concours représentent tout un défi.

En ce qui concerne les accessoires et les aides visuelles, Émilie St-Hilaire affirme que les candidats n’ont droit qu’à une seule diapositive PowerPoint et ne peuvent se servir de notes d’aucune sorte. En plus, elle a pour concurrents des doctorants de domaines très divers.

« Il y a des étudiants doctorants en médecine, en génie... c'est vraiment très interdisciplinaire. Mais [le système de notation est] beaucoup axé sur comment on fait la présentation. Il faut articuler, bien vulgariser pour une audience générale. Il faut que ce soit très clair », assure-t-elle.

La finale nationale aura lieu à Gatineau les 28 et 29 mai 2019 à l'Université du Québec en Outaouais. La personne qui remportera le premier prix du jury participera à la finale internationale à Dakar, au Sénégal, le 26 septembre.

Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est inspiré du concours Three-minute thesis (3MTMD) qui a eu lieu pour la première fois en 2008 à l’Université du Queensland, en Australie.