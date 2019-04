Un nouveau programme de tutorat par et pour les apprenants

Une cinquantaine d'élèves d'écoles secondaires de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or bénéficient d'un nouveau programme de tutorat impliquant une dizaine d'étudiants du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce projet pilote qui se déploie pour et par les apprenants a jusqu'à présent de bons résultats, selon les partenaires.

Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé à raison d'une heure par semaine depuis le mois de février, grâce à un partenariat entre le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et les commissions scolaires.

La directrice adjointe de l'école La Source de Rouyn-Noranda, Marie-Pier Lanthier, souligne la pertinence d'une telle démarche. Ça vient amener une manière différente pour les élèves d'apprendre que par leurs enseignants , souligne-t-elle.

À travers tous ces élèves-là, s'il y a un élève qui peut obtenir un diplôme en raison du soutien supplémentaire, bien le projet aura été une réussite. Si les 40 élèves obtiennent un diplôme grâce à un soutien supplémentaire, ce sera une réussite extraordinaire. Christian Landry, directeur adjoint à la polyvalente Le Carrefour

Le directeur adjoint de la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or, Christian Landry, abonde dans le même sens. Cette proximité d'âge est intéressante pour certains élèves. Le tuteur peut vulgariser d'une façon différente, ce qu'un enseignant peut faire, mais n'a pas toujours le temps ou la qualité de temps pour le faire.

Un emploi pendant ses études

Les étudiants du cégep bénéficient quant à eux d'une rémunération en échange de leur accompagnement. Ça leur permet aussi pour certains étudiants de confirmer une vocation par la suite, au niveau de l'enseignement, ou concernant l'implication auprès de la clientèle jeunesse , ajoute la directrice des affaires étudiantes et des communications au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Kathleen Slobodian.

Le programme de tutorat bénéficie d'un soutien financier d'Agnico Eagle via son programme de « dons et commandites ». On est historiquement partenaires avec la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue depuis plusieurs années. On a versé plusieurs centaines de milliers de dollars , souligne le vice-président chez Agnico Eagle Canada, Christian Provencher.