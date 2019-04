Une nouvelle convention collective au CISSS de la Gaspésie est bien accueillie

Cette année, les infirmières à temps partiel auront la possibilité d'obtenir un poste à temps complet.

Selon le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Michel Bond, la possibilité de faire le même ajustement avec les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes sera étudiée d’ici 2021 ou 2022.

L'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour le président du syndicat, Pier-Luc Bujold, l'entente aura un impact direct sur la diminution de la surcharge de travail ainsi que sur l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

[Il y aura des effets positifs] dans le processus de lutter contre le temps supplémentaire obligatoire, au niveau de l’augmentation de la disponibilité de nos membres , précise-t-il. [Il y aura] une stabilisation dans les équipes de travail qui sera faite d’emblée pour ceux qui détiennent déjà des parties " équipe volante " sur leur poste. Ce n’est pas banal aussi au niveau des soins à la population en Gaspésie.

Moins de temps supplémentaire

Du personnel du réseau de la santé dans un hôpital. Photo : iStock / Photographerlondon

Le temps supplémentaire obligatoire existe toujours, mais le président du syndicat estime que la nouvelle convention allégera la surcharge de travail qui a été dénoncée à de nombreuses reprises dans les dernières années.

Le temps supplémentaire n’est pas terminé, mais avec ce qu’on obtenu, on va le limiter. Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

Maintenant , ajoute le président, il reste à l’employeur à l’appliquer et nous, à veiller à l’application de ces mesures-là. On a un comité qu’on a obtenu avec des obligations de résultats au 1er septembre 2019. On discutera avec l’employeur pour avoir des mesures pour attribuer ce temps supplémentaire et le limiter.

Le SIIIEQ représente 1050 membres en Gaspésie.

Avec les informations de Jean-François Deschênes