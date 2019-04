Acte terroriste dans un aéroport du Michigan : les avocats d’un Montréalais demandent 25 ans

Amor Ftouhi avait été reconnu coupable en novembre de plusieurs chefs d'accusation relativement à l'agression commise en juin 2017, notamment d'avoir commis un acte terroriste.

Selon des témoins, l'homme aurait crié « Allahou akbar » (Dieu est le plus grand) en s'en prenant au lieutenant Jeff Neville, qui a survécu après avoir été poignardé au cou.

Amor Ftouhi pourrait être condamné à la prison à vie. Dans un mémoire déposé jeudi devant le tribunal fédéral à Flint, ses avocats ont toutefois recommandé qu'il soit condamné à 25 ans de prison et qu'il purge sa peine en isolement cellulaire.

Ils plaident que l'homme était déprimé à cause de ses dettes et de son incapacité à subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants qu'il avait fait venir de Tunisie à Montréal.

Les avocats de la défense soutiennent que M. Ftouhi s'attendait en fait à être tué par d'autres agents accourus sur les lieux de l'agression, ce qu'on appelle le « suicide par policier interposé ».