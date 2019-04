Judy Klassen souhaite devenir candidate aux élections fédérales

« Justin Trudeau et les libéraux fédéraux sont le seul choix pour faire en sorte que le Nord continue à bénéficier d’investissements importants et pour continuer le travail indispensable de la Commission de vérité et réconciliation au sein de nos communautés autochtones », affirme-t-elle dans un communiqué.

Si Judy Klassen remporte l’investiture, elle devra démissionner de son siège au Palais législatif du Manitoba, car la Loi électorale fédérale stipule que les députés provinciaux ne sont pas admissibles à devenir candidats aux élections fédérales.

Le départ de Judy Klassen menacerait le statut de parti officiel des libéraux au Manitoba. Les libéraux ont quatre députés en ce moment, le minimum requis pour le statut de parti officiel.

Cela soulève également la question de savoir qui se présentera aux élections provinciales dans la circonscription occupée par Mme Klassen. Sa nomination devait être confirmée le 24 avril.

Judy Klassen est originaire de Ste-Theresa Point, une communauté autochtone située à environ 465 kilomètres au nord de Winnipeg.

À l’heure actuelle, elle représente la circonscription provinciale de Kewatinook, dans le nord-est du Manitoba.

Elle occupe ce siège depuis 2016, lorsqu’elle a battu battant l'ancien ministre et député de longue date, Eric Robinson.

La néo-démocrate Niki Ashton est la députée de la circonscription Churchill—Keewatinook Aski. Elle a été élue pour la première fois en 2008.

« Le temps de la famille Ashton dans le Nord est révolu. Le moment est venu pour une représentation et un leadership qui peuvent produire des résultats pour le Nord », ajoute l’aspirante libérale.

Les prochaines élections fédérales sont prévues pour le 21 octobre.