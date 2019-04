Le Canada est-il prêt pour la quatrième révolution?

« Dans 50 ans, est-ce qu'il va y avoir un site web gouvernemental? J'espère que non », affirme Alex Benay, sous-ministre au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et dirigeant principal de l'Information du Canada, lors d'une conférence donnée à l'occasion de Web à Québec.

Texte : Gabrielle Thibault-Delorme / Un partenariat de Radio-Canada

Un site web où tout est centralisé est un modèle archaïque, selon lui. « Demander au citoyen de venir chez nous pour recevoir des services, c’est très prétentieux. »

L’idée, explique-t-il, serait d’amener les services gouvernementaux là où se trouve le citoyen, en s’associant à des applications ou des outils qu’ils utilisent déjà. Les services gouvernementaux devraient être présents sur toutes les plateformes, et tous les appareils, ajoute-t-il. Par exemple, un citoyen qui commande des billets d’avion sur Expedia pourrait s’y faire notifier que son passeport est échu.

Pour cela, il mise sur le partenariat avec les entreprises, mais aussi avec les citoyens, notamment en donnant l’accès aux données publiques, soit l’ensemble des informations sur la population canadienne colligées par les ministères (recensement, études, statistiques).

En donnant à des entreprises ou aux citoyens l’accès à ces données, le gouvernement bénéficierait de leur expertise pour développer des outils numériques, comme des applications. « Le coût est presque nul en relançant des données qui sont déjà publiques à des partenaires qui développent des solutions », indique-t-il.

Une course mondiale

M. Benay souhaite que le gouvernement contribue à donner au Canada une position de leader dans le domaine du numérique. Car, pour l’instant, argumente-t-il, on est à la traîne. « On est dans une course mondiale numérique. La Chine et l’Inde investissent le double, voire le triple de nous, dans la transformation numérique. »

Dans un pays comme l’Estonie, illustre-t-il, le citoyen n’a qu’à fournir des informations personnelles qu’une seule fois. De plus, il peut savoir quel ministère a consulté des éléments de son dossier personnel, comme sa déclaration de revenus ou son dossier d’assurance maladie, et à quel moment. En Nouvelle-Zélande, toutes les lois sont codifiées, mises à jour presque en temps réel et accessibles pour les citoyens.

Pendant ce temps, déplore-t-il, les différents ministères canadiens travaillent en silos et le citoyen se voit forcé de rentrer ses informations à de multiples reprises lorsqu’il passe d’un service à l’autre.

Une transformation à venir

Pour le sous-ministre, les clés d’une transformation numérique efficace au Canada se jouent sur cinq volets. D’abord, les données publiques doivent être ouvertes, disponibles en tout temps, et ce, pour permettre le deuxième point, soit de demeurer ouvert à la collaboration avec des entreprises et des citoyens. En résumé, dit M. Benay, le gouvernement n’est pas le seul à détenir la clé des meilleurs services aux citoyens.

Troisièmement, le gouvernement doit aider au développement de talents numériques par le biais de formations et de subventions.

Et finalement, indique-t-il, tous les ordres de gouvernement doivent rester agiles et prêts à modifier rapidement leurs lois et leurs politiques quand les nouvelles technologies entrent en ligne de compte. « Aucune réglementation n’existait pour Airbnb », donne-t-il en exemple. Et le délai pour la modification des lois s’est avéré beaucoup plus long que désiré par rapport à des entreprises qui innovent à la vitesse de l’éclair.

De même, le modèle organisationnel du secteur public doit aussi pouvoir s’adapter, dit M. Benay. « Les anciens modèles basés sur les diplômes, les ministères et les frontières explosent. Il faut s’adapter à cette nouvelle réalité. »