Le Canada doit faire preuve de vigilance au sujet de l'Arctique, dit un rapport

S'il n'en tient qu'au Parlement canadien, ce n'est pas demain la veille que le gouvernement cessera de prioriser l'Arctique, région qui connaît de « profondes transformations » et qui « éveille déjà l'intérêt de plusieurs pays ».

Dans un rapport publié jeudi, le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes formule une série de recommandations qui va dans le sens de l’édification du pays dans le nord et qui prône la vigilance aux frontières.

« Nombre des recommandations énoncées dans le présent rapport visent à s’assurer que le gouvernement est capable d’affirmer, aujourd’hui et dans les décennies à venir, son contrôle exclusif et effectif sur les eaux et le territoire de l’Arctique canadien », peut-on lire dans le sommaire du document.

Les défis du Canada dans l’Arctique ne se limitent pas à la sécurité et à la défense, insiste-t-on dans le rapport. Il faut aussi s’assurer que les Inuits soient en mesure de jouer un rôle de leadership aux côtés du gouvernement fédéral.

Leur expertise peut et doit être mise à contribution, autant dans la gestion des eaux arctiques canadiennes que dans la recherche de solutions locales aux enjeux en matière d’énergie propre, par exemple.

Évidemment, le rapport met l’accent sur la menace russe. « Les missiles de nouvelle génération permettent désormais aux aéronefs et aux sous-marins russes de frapper des cibles très éloignées, rappelle-t-on. Il est donc nécessaire d’adopter une posture de dissuasion, avec la volonté de tous les membres de l’OTAN, et de régénérer les composantes vieillissantes de la défense continentale. »

Plus de détails suivront.