Le défilé de la fierté 2019 à Edmonton est annulé

« L’Edmonton Pride Festival Society a toujours eu pour objectif d’organiser un événement agréable et sécuritaire », peut-on lire dans le communiqué de l'organisme.

Pourtant, « à la lumière de l'environnement politique et social actuel, il a été déterminé que toute tentative d'organiser un festival n’aboutirait pas ».

Le festival devait débuter le 7 juin avec un événement « Wine Up To Pride » au parc Wilbert Mcintyre. Le défilé de la fierté était prévu le 8 juin sur l’avenue Whyte.

Une réunion avec la police

L’annulation intervient peu de temps après une discussion entre le conseil d’administration de l'Edmonton Pride Festival Society et la police.

Ils se sont réunis le 4 avril pour parler d'une liste de revendications présentées par deux organismes locaux, Shades of Colour et RaricaNow, qui défendent les intérêts des personnes de couleur et des réfugiés dans la communauté LGBTQ d'Edmonton.

Ces derniers ont demandé au festival d’allouer plus de fonds aux artistes et aux animateurs sous-représentés.

L'an dernier, ces groupes avaient organisé une manifestation durant le défilé, appelant les organisateurs à ne pas inviter les forces de l’ordre d'Edmonton.

La publication annonçant l’annulation du festival a eu de vives réactions sur la page Facebook de Shades of Colour.

V. Guzman, coorganisateur de Shades of Colour, se dit épuisé après des mois de collaboration à la mise en place de l’événement, en précisant : « Cela fait mal à tout le monde ».

« Perdre le défilé est un coup dur »

Le copropriétaire du bar LGBTQ Evolution Wonderlounge à Edmonton, Rob Browatzke, n’a pas attendu avant de poster l’annonce sur la page Facebook de son établissement.

« C’est trop important pour ne pas partager cette nouvelle », estime-t-il, se disant déçu mais pas surpris.

Au cours des dernières semaines, le conseil d’administration de l'Edmonton Pride Festival Society a dû faire face à une pression croissante. Le manque de place donné aux personnes de couleurs et aux Autochtones au sein de la communauté LGBTQ a été critiqué.

« J'espère que le courriel sera peut-être un appel à l'action pour que les membres de la communauté puissent se manifester et apporter les changements nécessaires », ajoute Rob Browatzke.

Perdre le défilé est un coup dur. Mais la fierté n'est pas annulée. Rob Browatzke, copropriétaire du bar Evolution Wonderlounge

Malgré l’annulation du défilé de la fierté cette année, l’Evolution Wonderlounge organisera ses propres événements à l'occasion de la Semaine de la fierté.