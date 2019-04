Sit-in aux CLSC de Roberval et Saint-Félicien : le CIUSSS retire sa plainte

Au terme d' une longue journée de médiation devant le Tribunal administratif du travail, mercredi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a retiré sa plainte de grève illégale.

Cette plainte visait la vingtaine de syndiqués qui avaient participé à un sit-in au CLSC de Roberval et de Saint-Félicien mardi.

Le CIUSSS et le syndicat se sont plutôt engagés dans une médiation pour régler le problème de surcharge de travail des infirmières et infirmières auxiliaires qui offrent des soins à domicile.

Nous allons prendre les moyens que nous avons via notre convention collective pour faire en sorte que les problématiques et les demandes soient adressées aux instances compétentes, explique Julie Bouchard, la présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Elles vont pouvoir redresser cette situation et amener l’employeur à mettre suffisamment de personnel pour donner les soins adéquats à la population.

Contrairement au CIUSSS, Julie Bouchard soutient que les soins d'urgence ont été donnés par les infirmières lors de leur journée de protestation.

Si la grève avait été déclarée illégale, les syndiqués s'exposaient à de lourdes amendes et à la perte d'un an d'ancienneté par jour de grève.