Procès Montsion: un témoin décrit les événements avant la mort d'Abdirahman Abdi

Grâce au témoignage de Michael Rowe, on en connaît maintenant davantage sur ce qui s'est produit au café Bridgehead de la rue Wellington à Ottawa le 24 juillet 2016 pour qu'un employé compose le 911.

Au procès du policier d’Ottawa Daniel Montsion, accusé d’homicide involontaire, d’agression armée et de voie de fait grave en lien avec la mort d’Abdirahman Abdi, M. Rowe a raconté avec précision ce qui se serait passé ce jour-là. Le témoin de la Couronne ne se doutait pas que ces agressions au café allaient ultimement mener à la mort d’Abdirahman Abdi le lendemain, à l’hôpital.

L’homme de 63 ans habite tout près du café Bridgehead de la rue Wellington à Ottawa. Retraité, Michael Rowe va y chercher régulièrement son café avec sa femme.

Vers 9 h 30, le jour du drame, il a raconté à l’avocat de la Couronne Philip Perlmutter qu’il était assis à une table près de la caisse, avec sa femme et sa belle-soeur, à discuter et boire son café. Alors qu’il se dirigeait vers la caisse pour acheter un deuxième café pour sa femme, il a affirmé qu’une dame aux cheveux pâles, mi-quarantaine, venant de l’entrée Wellington, serait venue le voir et lui aurait dit en anglais : « Je viens d’être agressée sexuellement ».

Michael Rowe a avoué à la cour qu'il ne savait pas quoi dire à ce moment-là et qu'il est resté bouche bée.

Une femme coincée sous Abdi

Par la suite, le témoin a dit avoir entendu une commotion dans le restaurant et des voix s’élever. Le témoin a indiqué avoir vu Abdirahman Abdi penché au-dessus d’une femme qui était assise à une table sur un banc. Il ne pouvait pas bien voir la victime ni l'entendre.

Deux hommes auraient supplié M. Abdi de s'enlever de là. Michael Rowe a décidé d’intervenir parce qu’il s’inquiétait pour la santé de la femme. Il aurait tenté de tirer sur le bras droit d’Abdirahman Abdi, sans succès. Selon le témoignage de M. Rowe, Abdirahman Abdi était très fort. C'est à ce moment que le témoin aurait utilisé son bras gauche pour le passer sous la gorge d’Abdi pour le tirer de toutes ses forces avec le poids de son corps.

À ce moment, Michael Howe et Abdirahman Abdi seraient tombés par terre, en position assise, chacun de leur côté. Le témoin ne croit pas qu'Abdirahman Abdi se soit cogné la tête au sol à ce moment. Il se souvient, par contre, d'avoir lui-même frappé une chaise ou un meuble en tombant.

Pendant tout ce temps, Michael Rowe affirme qu’il aurait gardé ses yeux rivés sur M. Abdi, qui aurait tranquillement reculé jusqu’à la porte de la sortie.

Je lui parlais et il ne disait rien, aucune expression sur son visage. Il ne semblait pas fâché ni confus, juste neutre complètement. Michael Rowe, témoin

Les clients du café auraient demandé à Abdirahman Abdi de partir, selon ce dont se souvient M. Rowe. Le témoin aurait demandé à M. Abdi de partir et lui aurait dit que la police était en route. Alors qu'Abdirahman Abdi se serait rendu à l’extérieur du café, il serait entré en collision avec un homme qui se promenait avec son chien.

Lorsqu’Abdi s’est retrouvé à l’extérieur du café, Michael Rowe affirme que le gérant du Bridgehead et des clients auraient discuté de l'idée de verrouiller la porte du café, compte tenu de l’incident qui venait de se passer. M. Rowe ne se souvient pas si la porte a effectivement été verrouillée.

Michael Rowe et Abdirahman Abdi se seraient ensuite regardés pendant environ 30 secondes, à travers la vitre. M. Rowe aurait calmement demandé à Abdi de partir, mais celui-ci l'aurait plutôt regardé, fait un mouvement de poignée de main et souri. Le témoin lui aurait dit : « fuck you ».

Une deuxième femmes agressée

Lorsque Michael Rowe est retourné à sa table, il aurait entendu à nouveau des clients du café se plaindre de M. Abdi qui aurait de nouveau agrippé une autre femme. Le témoin serait sorti du café. Il se serait approché de M. Abdi, qui se trouvait près d’un porte-vélos orange, et lui aurait demandé pourquoi il agissait de la sorte. Abdi ne lui aurait pas répondu et l’aurait simplement fixé du regard.

M. Rowe a prétendu en cour qu’il y avait un bébé à l’arrière du vélo de la dame et qu’ Abdirahman Abdi agrippait cette dernière par le bras en tentant de la tirer vers lui. Le témoin aurait décidé d'intervenir à nouveau. Il aurait poussé M. Abdi avec ses deux mains au niveau de sa poitrine vers le porte-vélos et ce dernier aurait lâché le bras de la dame.

Le témoin a affirmé à la cour que les événements se seraient terminés lorsqu'un inconnu lui aurait agrippé l'épaule et lui aurait demandé de retourner à l’intérieur. Les événements à l’intérieur et à l’extérieur du café se seraient déroulés très vite, en moins de quatre minutes, selon la version de Michael Rowe.

