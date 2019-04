Au moins 423 personnes seraient itinérantes en Estrie

Ça nous révèle à un moment précis quelle est la pression qui est faite sur les ressources dans le milieu. Combien de personnes ont besoin des ressources , indique le responsable de la coordination intersectorielle en itinérance pour l'Estrie au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Charles Coulombe.

Le dénombrement a permis de constater que moins de 3% des personnes itinérantes avaient passé la nuit dehors alors que la moyenne québécoise est de 15 %.

Près de quatre personnes itinérantes sur cinq sont des hommes.

Il y a aussi beaucoup plus de personnes itinérantes dans les centres de thérapie ou en centre de réadaptation en dépendance (39 %). Cette donnée est nettement au-dessus de la moyenne québécoise qui est de 13 %. Il y a beaucoup de centres de thérapie en Estrie. Plusieurs de ces personnes viennent d'ailleurs, mais ça fait parti quand même de notre réalité , rappelle Charles Coulombe.

Un peu plus d'une personne itinérante sur quatre a été incarcérée au cours de la dernière année.

Les personnes itinérantes ont souhaité avoir plus d'aide pour trouver et conserver un logement, pour trouver un emploi et avoir accès à des services en dépendance et toxicomanie.

Ce dénombrement est la première étape de quatre qui permettront de dresser un deuxième portrait de l'itinérance au Québec, qui sera rendu public en mars 2020. L'enquête a eu lieu dans 11 régions du Québec. Le deuxième volet permettra de documenter l'itinérance cachée. Ce sont des personnes qui couchent dans des logements, mais qui ne sont pas chez elles. Elles couchent dans des lieux qu'elles ne peuvent pas conserver longtemps , explique M. Coulombe.

Un premier portrait du genre avait été élaboré en 2014. Québec espère recueillir des données sociodémographiques qui lui permettront de mieux documenter le phénomène de l'itinérance et d'en apprendre davantage sur les services qui sont utilisés par les personnes vivant en situation d'itinérance.