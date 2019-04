Limite de déchets à Gatineau : un sursis pour les citoyens

La Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, a recommandé jeudi une série de mesures d'accommodements quant au tarif qui sera imposé sur les déchets excédentaires. L'entrée en vigueur de cette partie de la nouvelle politique serait également repoussée au 15 septembre.

La nouvelle politique de gestion des déchets de la Ville prévoit actuellement qu'à partir du 15 juillet, seuls les nouveaux bacs gris de 120 litres distribués par la Ville de Gatineau seront autorisés pour la collecte des matières résiduelles. Tous ceux qui prévoient dépasser cette quantité pourront se procurer jusqu'à un maximum de cinq sacs tarifés par collecte.

À la suite des consultations publiques en ligne, les citoyens ont établi que le juste prix d'un sac tarifé est de 2,25 $ en moyenne. Le Service de l’environnement de la Ville a donc suggéré, devant la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, un tarif de 2 $ par sac et des paquets de cinq au coût de 10 $ qui seraient disponibles dans les centres de services et écocentres.

Les familles nombreuses bénéficieraient d'un tarif réduit de 50 % à l’achat de sacs pour un maximum de cinq sacs par collecte, soit aux deux semaines. Pour ce qui est des personnes ayant une condition médicale particulière, elles se verraient attribuer gratuitement un sac de 80 litres par collecte.

Les garderies en milieu familial seront éligibles à recevoir un bac gris additionnel de 120 L, alors que les résidences pour personnes âgées et les maisons de chambres pourraient recevoir des bacs supplémentaires selon le nombre de chambres.

Des mesures d'atténuation sont également prévues pour accommoder les petits commerces, les organismes sans but lucratif (OBNL), les centres de la petite enfance (CPE) et les lieux de culte.

Bien que les implications de cette nouvelle phase du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) soient connues depuis longtemps, ces mesures restent encore à être entérinées par le conseil municipal.

Gatineau sur la bonne voie?

Les statistiques recueillies par le Service de l'environnement révèlent que le taux de récolte de matières compostables augmente en moyenne de 34 % par mois depuis juillet 2018.

Au cours de la même période, la quantité de matières résiduelles a diminué de 11 % par rapport à la moyenne mensuelle des cinq dernières années.

Soixante-huit pour cent (68 %) des citoyens utilisent déjà le bac gris pour se débarrasser de leurs déchets. Le bac est d'une taille suffisante pour 76 % des utilisateurs, selon la Ville.

En contrepartie, près de la moitié du contenu retrouvé dans les ordures est encore constituée de matières recyclables et compostables.

Avec les informations de Nathalie Tremblay