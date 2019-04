Gala Québec Cinéma : 1991 de Ricardo Trogi mène la course avec 16 nominations

On connaît maintenant les finalistes aux prix Iris qui seront remis lors du Gala Québec Cinéma le 2 juin prochain, animé encore une fois cette année par les comédiennes Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. 1991 de Ricardo Trogi, À tous ceux qui ne me lisent pas de Yan Giroux et La Bolduc de François Bouvier sont en tête de liste des nominations de la grande fête du cinéma québécois.