Des citoyens de Château-Richer tentent de sauver leur Caisse populaire

Plusieurs dizaines de citoyens de Château-Richer se sont rendus à l'assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de la Côte-de-Beaupré, mardi, pour dénoncer la fermeture de leur succursale et du guichet automatique. Ils sont repartis avec l'impression de ne pas avoir été écouté.

Desjardins va cesser ses activités à Château-Richer l'automne prochain. Les services seront regroupés à L'Ange-Gardien. Les citoyens souhaitaient pouvoir faire annuler la décision en s'adressant aux dirigeants de l'institution financière.

« On est très, très déçus par la réunion. C'était un gros ballon médiatique pour dire "les Caisses sont donc belles, sont intelligentes, sont donc fines". Mais, ils oublient leurs membres », affirme une citoyenne, Laurence Huot.

« Ce n'est plus un mouvement coopératif. Normalement, les membres doivent se prononcer sur les orientations de la direction de la Caisse. Ça n'a pas été fait dans le dossier de la fermeture. On n'était pas en mesure de faire valoir nos droits », ajoute un autre citoyen, Louis Vézina.

Fermeture inévitable

La direction de la Caisse de la Côte-de-Beaupré affirme que la fermeture est inévitable, parce que le nombre de transactions au comptoir et au guichet automatique baisse d'environ 10 % par année.

L'entreprise compte aussi mettre en place un moyen de transport gratuit transporter les personnes à mobilité réduite à L'Ange-Gardien.

Des arguments qui ne convainquent pas les opposants.

« Ils donnent des surplus d'un bord puis de l'autre. Ils donnent pour la santé, les soins palliatifs. C'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ça. Ils donnent pour les écoles. C'est le rôle du ministère de l'Éducation. Ils font des surplus, mais ils ferment de services. C'est incohérent », soutient Louis Vézina.

« Ils s'impliquent dans toutes sortes de choses comme l'écologie et la santé. Ils devraient s'impliquer aussi en donnant des services. Les membres ont fait grossir les Caisses et aujourd'hui, quand on a besoin de quelque chose, ils nous ferment la porte. Je trouve ça inacceptable », affirme Laurence Huot.

Les citoyens ont lancé une pétition pour réclamer le maintien de services financiers à Chêteau-Richer. Ils promettent aussi qu'il y aura d'autres actions dans les prochains mois.