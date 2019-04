Une compagnie de taxi pour le prépaiement la nuit

Le directeur général de la compagnie, Paul Sandhu, dit que plusieurs personnes laissent des objets dans les taxis en gage et ne reviennent jamais pour payer.

Tous les trois mois, Unicity jette des centaines de téléphones cellulaires, des bouteilles d'alcool à moitié vides, des sacs, des chaussures et même des fauteuils roulants.

« Vous seriez surpris de voir combien de choses nous recevons chaque jour », affirme M. Sandhu.

Le projet pilote devrait débuter dans les prochains mois. Un porte-parole de la Ville de Winnipeg, Adam Campbell, précise que le montant du tarif exigé dès le départ serait décidé à la suite de consultations publiques.

Les objets qui sont jetés tous les trois mois expliquent pourquoi les chauffeurs d'Unicity demandent parfois une somme d'argent à l'avance et sont de plus en plus réticents à accepter une garantie pour un trajet impayé.

Le chauffeur de taxi, Tarlochan Gill, fait remarquer que lorsqu'un client ne paie pas le tarif, c’est lui qui doit payer.

« Tout ça fait mal à mon porte-feuille, vous savez. Peu importe ce que je gagne comme revenu, je dois payer l'essence. Je dois payer l'assurance. Je dois payer les réparations », raconte le chauffeur de taxi qui compte presque 28 ans d’expérience.

Il dit que si quelqu’un ne paie pas pour un trajet de 45 $, cela peut lui prendre deux ou trois heures pour compenser la perte.

Tarlochan Gill ajoute qu’il s’attend à ce qu’un client lui fasse faux bond, presque tous les jours. Il dit que parfois il peut avoir jusqu’à quatre clients qui tentent de s'enfuir sans payer.

Tous les tarifs impayés sont enregistrés par le système interne d'Unicity, qui répertorie les adresses et les numéros de téléphone de clients qui ont des antécédents de trajets non payés, ajoute Paul Sandhu.

« On est sur la route pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour offrir des services gratuits », affirme-t-il.