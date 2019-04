Katie Bouman, 29 ans, scientifique à l'origine de la première photo d'un trou noir

Albert Einstein avait certes prédit l'existence des trous noirs, mais il ne pouvait pas se douter que sa théorie de la relativité mènerait l'humanité à en photographier un plus de 100 ans plus tard. C'est pourtant ce qui est arrivé, mercredi, et au centre de cet exploit, on retrouve une scientifique américaine de 29 ans, Katie Bouman.