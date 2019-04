L’émission de radio d’Alain Gravel ne sera pas renouvelée

Alain Gravel va demeurer aux commandes de la matinale jusqu’à la fin de la saison, mais il aura de nouveaux mandats à l’automne, où il animera notamment un nouveau rendez-vous hebdomadaire radiophonique centré sur l’actualité politique.

Il animera cette émission en compagnie d’analystes chevronnés, où ils reviendront sur les faits marquants de la semaine en politique, et pourront aussi aborder d’autres enjeux.

« Il mènera des entrevues en profondeur avec les principaux acteurs de l’actualité et des débats seront présentés. Alain Gravel proposera par ailleurs un certain nombre d’entrevues d’une heure dans l’esprit des Grands entretiens », explique Radio-Canada dans un communiqué.

Alain Gravel effectuera également un retour à la télévision avec des documentaires d’impact sur des enjeux de société marquants.

Bien que je sois un peu triste de quitter mon rendez-vous matinal, je me réjouis des nouveaux défis qu’on offre. Je pourrai ainsi mettre à profit mes 40 ans d’expérience journalistique à la réalisation de documentaires, une forme nouvelle de journalisme pour moi, tout en restant proche des événements de l’actualité dans ma nouvelle émission de radio , explique Alain Gravel, dans le communiqué.

La directrice générale de l’Information, Luce Julien, souligne les atouts du journaliste. C’est avec joie que le service de l’Information retrouve ce journaliste solide et rigoureux qui a été au cœur de la marque Info pendant des années.

Caroline Jamet, qui est directrice générale pour l’audio, la radio et le Grand Montréal, insiste aussi sur les qualités d’Alain Gravel, qu’elle décrit comme un « travailleur infatigable » et un « interviewer qui va droit au but ».

Sa nouvelle émission est conçue pour mettre au mieux son expérience et son talent au service des citoyens , explique Caroline Jamet.

Alain Gravel a remplacé Marie-France Bazzo à la barre de l’émission matinale en 2015. L’émission matinale sera toujours en ondes en 2019-2020, dans une formule renouvelée. Radio-Canada n’a pas encore annoncé qui en sera l'animateur.