Accouchements forcés à l'Hôpital de Moncon : un recours collectif est déposé

Des cabinets d'avocats à Moncton et à Halifax déposent une demande de recours collectif au nom des femmes qui auraient reçu sans leur consentement le médicament ocytocine, utilisé pour accélérer un accouchement, à l'Hôpital de Moncton. Une infirmière de l'hôpital, Nicole Ruest, a été congédiée, la semaine dernière, lorsque cette affaire a éclaté au grand jour.

L'infirmière en question, qui fait l'objet d'une enquête criminelle, est visée par la poursuite, de même que le réseau de santé Horizon, qui administre l'Hôpital de Moncton.

La poursuite est déposée au nom d'une mère, Jayde Scott, qui a dû subir une césarienne d'urgence après avoir reçu de l'ocytocine. La demande de recours doit encore être approuvée par les tribunaux.

Des dizaines de mères pourraient s'êtres trouvées dans la même situation que Mme Scott et pourraient ajouter leur nom à la poursuite, selon l'avocat John McKiggan, basé à Halifax. Le réseau Horizon disait d'ailleurs mardi dernier avoir reçu une quarantaine d'appels de patientes inquiètes, après avoir rendu publique l'affaire.

La demande de recours collectif couvre la période qui s'étend de 2005 à 2019, au cours de laquelle Nicole Ruest a travaillé à l'établissement, au sein du service d'obstétrique.

Les allégations n'ont pas été prouvées en cour.

Des accouchements difficiles

La poursuite allègue que Nicole Ruest s'est servie de sa fonction pour administrer de l'oxytocine sans leur consentement à des femmes sur le point d'accoucher. Elles auraient ainsi subi des effets indésirables comme des contractions incontrôlées, une baisse dangereuse du rythme cardiaque de leur bébé, des césariennes d'urgence et des accouchements prématurés.

Le réseau de santé Horizon est poursuivi parce que l'Hôpital de Moncton était conscient, selon la poursuite, qu'un nombre inhabituel de césariennes y était pratiqué de même que d'accouchements où des instruments comme des forceps devaient être utilisés. Les autorités auraient donc dû faire enquête pour tenter d'élucider ces faits, selon la poursuite.

Les réparations

La demande de recours vise à obtenir des excuses et un aveu de responsabilité de la part de l'Hôpital, l'établissement d'un programme de suivi pour les mères traitées par Nicole Ruest ainsi que des dommages et intérêts pour les blessures physiques et émotionnelles des présumées victimes.

