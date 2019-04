La Cour suprême du pays entendra la cause de l’éducation en français en C.-B.

La Cour suprême du Canada a accepté jeudi matin d'entendre la mégacause sur l'éducation en français qui oppose le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) au gouvernement de la province.

Dans cette affaire lancée en 2010, les plaignants demandent au gouvernement provincial d’offrir aux enfants britanno-colombiens une instruction équivalente dans les deux langues officielles.

L’automne dernier, le CSF et la FPFCB avaient demandé au plus haut tribunal du pays d’entendre leur cause, après que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ait maintenu la décision rendue en 2016 par la Cour suprême provinciale.

Dans ce jugement, la juge Loryl Russell avait estimé que les plaignants n'avaient pas réussi à prouver que la façon de calculer le financement des écoles publiques en Colombie-Britannique pénalisait les francophones.

La Cour suprême du Canada devrait étudier les arguments des deux parties au courant des prochains mois. La décision pourrait être rendue publique en 2020.

